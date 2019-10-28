В Минздраве заявили, что количество волонтеров-медиков в России превышает 35 тыс.

ИВАНОВО, 28 октября. /ТАСС/. Более 35 тыс. волонтеров-медиков насчитывается в Российской Федерации на сегодняшний день. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в преддверии открытия Международного форума волонтеров-медиков.

"Сегодня количество волонтеров-медиков в нашей стране превысило 35 тыс. За этими цифрами почти 10 млн людей, которые проинформированы о ведении здорового образа жизни. За этими цифрами миллионы людей, в медицинской помощи которым принимали участие волонтеры-медики", - сказал он.

Салагай также подчеркнул, что когда речь идет о 35 тыс. волонтеров, на самом деле эта цифра измеряется миллионами. Именно поэтому, по его словам, волонтерство в медицине играет значимую роль. Кроме того, он отметил, что волонтерство выполняет функцию профориентации и позволяет "почувствовать будущую профессию", а также дает возможность помочь людям и реализовать "саму суть медицинской профессии".

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения ежегодно оказывает помощь 4 млн человек. Отделения движения есть в 83 регионах РФ. Участники движения оказывают помощь в больницах и поликлиниках, проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи, профориентации школьников.

Международный форум волонтеров-медиков проходит в Иванове с 28 октября по 1 ноября. В нем принимают участие порядка 500 добровольцев со всех регионов страны и 45 зарубежных стран, включая Бразилию, Францию, Венгрию, Испанию, США, Египет, Индию. На форуме обсудят вопросы развития добровольчества, современной медицины.