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Минздрав: изменение возраста продажи алкоголя до 21 года увеличит продолжительность жизни

Речь идет прежде всего о крепком алкоголе, сообщили в ведомстве

ИВАНОВО, 28 октября. /ТАСС/. Законопроект по изменению возраста легальной продажи крепкого спиртного до 21 года позволит увеличить продолжительность жизни и сократить потребление алкоголя молодыми людьми. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в преддверии открытия Международного форума волонтеров-медиков.

"На наш взгляд, это очень важно. Речь идет прежде всего о крепком алкоголе, поскольку наибольшее количество этилового спирта в наибольшей степени ассоциировано с повышенной смертностью в трудоспособном возрасте. Эта мера действительно имеет все шансы на успех, с точки зрения увеличения продолжительности жизни и сокращения потребления алкоголя именно в этой возрастной группе, потому что оно связано с риском", - сказал он.

Салагай добавил, что, по данным МВД, в России в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает или получает серьезные травмы около 2 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года не обоснованным.

Международный форум волонтеров-медиков проходит в Иванове с 28 октября по 1 ноября. В нем принимают участие порядка 500 добровольцев со всех регионов страны и из 45 зарубежных стран. На форуме обсудят вопросы развития добровольчества, современной медицины и др.

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Россия
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