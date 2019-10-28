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В Каире прошли мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Евгения Примакова

В частности, были организованы фотовыставка, рассказывающая о личности политика, и круглый стол на тему российско-египетских отношений

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения советского и российского политического и общественного деятеля Евгения Примакова (1929-2015 годы), прошли в Каире. Собравшиеся приняли участие в церемонии возложения цветов к бюсту выдающегося дипломата, установленному в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в египетской столице, а также круглом столе на тему отношений с арабской республикой.

"В рамках комплексного мероприятия в здании РЦНК была организована фотовыставка, рассказывающая о личности и деятельности видного политика и ученого, - отметил в беседе с ТАСС глава центра Алексей Теванян. - На круглый стол на тему "Россия - Египет: гуманитарный диалог во имя будущего" были приглашены российские и египетские эксперты, представители госучреждений АРЕ, выпускники российских вузов, наши соотечественники, которые поделились своим видением состояния и перспектив двусторонних отношений".

От РФ, в частности, в нем приняли участие председатель и члены Экспертно-консультативного совета по общественно-гуманитарным программам при Федеральном агентстве Россотрудничество - советник министра экономического развития Максим Мейер, председатель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова, директор Института стратегических исследований и прогноза РУДН Дмитрий Егорченков. "С египетской стороны к дискуссии были привлечены авторитетные общественные и политические деятели, среди которых много друзей нашего выдающегося и любимого здесь соотечественника, - указал Теванян. - Эта встреча дала ее участникам возможность почтить его память, поговорить о масштабе личности Евгения Максимовича, его многогранном таланте, особых отношениях с лидерами иностранных государств и значительном вкладе в дело развития и укрепления отношений России со странами Ближнего Востока. Обсуждались культурно-гуманитарные проекты, в том числе связанные с предстоящим Перекрестным годом гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом (2020 год)".

Памятник бывшему министру иностранных дел и экс-директору службы Внешней разведки, бывшему председателю правительства России Евгению Примакову был открыт год назад в рамках празднований 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Каиром. Первый за рубежом бронзовый бюст работы египетского скульптора Мухаммеда Сабита находится при входе в главное здание РЦНК, который расположен на улице Тахрир практически в самом центре египетской столицы. В этом городе, работая в конце 60-х годов прошлого века собкором газеты "Правда", Примаков провел около четырех лет.

Теги
ЕгипетРоссияПримаков, Евгений Максимович
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