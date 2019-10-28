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ФАС через суд добилась исправительных работ для бывшего мэра Сунжи

Бывший градоначальник нарушал правила при заключении муниципальных контрактов

МАГАС, 28 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии добилось через суд назначения более 600 часов исправительных работ для бывшего мэра Сунжи, который нарушал правила при заключении муниципальных контрактов, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2018 году УФАС по региону вынесло 24 постановления в отношении экс-мэра Сунжи, который заключал муниципальные контракты без проведения конкурентных торгов и с превышением лимита годового объема закупок. На прошлой неделе Мировой суд Сунжи признал бывшего мэра виновным, назначив ему по трем выявленным нарушениям штраф в двойном объеме - по 90 тыс. рублей, кроме того, по остальным выявленным нарушениям, 21 эпизоду, назначить наказание: 630 часов исправительных работ на общественных началах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, годовой объем закупок у единственного поставщика администрации Сунжи не должен превышать 354653 рубля, но в нарушение этих требований бывший мэр заключил договор с индивидуальным предпринимателем на сумму выше требований без проведения конкурентных процедур, что повлекло за собой состав административного правонарушения.

Теги
РоссияИнгушетия
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