Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Специализирующиеся на теме здравоохранения волонтеры помогают более 700 медучреждениям

В стране организовано более 1,2 тыс. волонтерских отрядов, отметил руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

ИВАНОВО, 28 октября. /ТАСС/. Добровольцы, специализирующиеся на вопросах оказания медицинской помощи, помогают более 700 медучреждениям России. Об этом сообщил в понедельник руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на открытии первого Международного форума волонтеров-медиков в Иванове.

"Сегодня уже в 720 медицинских учреждениях нашей страны волонтеры-медики нашли свое место и активно помогают в работе", - сказал Новиков.

Он добавил, что в стране организовано более 1,2 тыс. волонтерских отрядов, в работе которых участвуют более 37 тыс. добровольцев, специализирующихся на теме здравоохранения. Он также напомнил, что волонтеры оказывают помощь при проведении крупных массовых мероприятий, в частности, при организации празднования Дня Победы и шествий Бессмертного полка.

Международный форум волонтеров-медиков продлится до 1 ноября. В нем принимают участие порядка 500 добровольцев со всех регионов РФ и 45 зарубежных стран, включая Бразилию, Францию, Венгрию, Испанию, США, Египет, Индию и др. На форуме обсуждают вопросы развития добровольчества, современной медицины и другие.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело Марии Бутиной
Освобожденная в США Мария Бутина вылетает в родной Барнаул
Отец россиянки Валерий Бутин сообщил, что Марии нужно привести себя в порядок в психологическом плане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС