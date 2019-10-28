Специализирующиеся на теме здравоохранения волонтеры помогают более 700 медучреждениям

ИВАНОВО, 28 октября. /ТАСС/. Добровольцы, специализирующиеся на вопросах оказания медицинской помощи, помогают более 700 медучреждениям России. Об этом сообщил в понедельник руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на открытии первого Международного форума волонтеров-медиков в Иванове.

"Сегодня уже в 720 медицинских учреждениях нашей страны волонтеры-медики нашли свое место и активно помогают в работе", - сказал Новиков.

Он добавил, что в стране организовано более 1,2 тыс. волонтерских отрядов, в работе которых участвуют более 37 тыс. добровольцев, специализирующихся на теме здравоохранения. Он также напомнил, что волонтеры оказывают помощь при проведении крупных массовых мероприятий, в частности, при организации празднования Дня Победы и шествий Бессмертного полка.

Международный форум волонтеров-медиков продлится до 1 ноября. В нем принимают участие порядка 500 добровольцев со всех регионов РФ и 45 зарубежных стран, включая Бразилию, Францию, Венгрию, Испанию, США, Египет, Индию и др. На форуме обсуждают вопросы развития добровольчества, современной медицины и другие.