В Счетной палате назвали критичной ситуацию с финансированием высшего образования

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты (СП) РФ Светлана Меркушина считает критичной ситуацию с финансированием высшего образования в России, сообщается в понедельник на сайте СП.

По ее словам, без развития сферы образования невозможно будет достичь целей, которые ранее поставил президент РФ Владимир Путин. При этом расходы на финансирование высшего образования практически не растут. "В 2013 году на высшее образование тратили 1,2% ВВП, сейчас - 0,5%. Это критично", - отметила Меркушина.

По мнению директора департамента, реформа системы образования может вывести Россию в топ-5 экономик мира. Для этого в России должны быть университеты международного уровня, а университетам "второго эшелона" необходимо уделять больше внимания. Кроме того, необходимо создать в РФ платформу для развития профессиональных навыков преподавателей.