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Торжественное воссоединение клириков Парижской архиепископии с РПЦ пройдет 3 ноября

Все мероприятия будут проходить в Москве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные воссоединению духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ), пройдут в Москве с 2 по 4 ноября, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Московской патриархии.

"С 2 по 4 ноября 2019 года в Москве пройдут торжественные мероприятия по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской православной церкви. Для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето). 3 ноября во время богослужения [в храме Христа Спасителя] предстоятель Русской православной церкви вручит архиепископу Дубнинскому Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту, а также обратится к собравшимся с первосвятительским словом", - сказали в пресс-службе.

Ранее Священный синод РПЦ постановил принять в свою юрисдикцию обратившихся с просьбой об этом священнослужителей архиепископии. Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, приходы Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранят особенности своего управления и богослужения, а также финансовую автономию.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

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