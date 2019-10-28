СК проверит данные СМИ о вынужденном переезде семьи из Вологодской области в Карелию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Следователи в Вологодской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") после публикации СМИ данных о том, что переезд в Карелию многодетной семьи из Вологодской области был вынужденным, сообщается на сайте СК РФ.

Суд заочно ограничил родителей шести несовершеннолетних детей в родительских правах на полгода из-за антисанитарии и асоциального образа жизни. На заседание суда по этому вопросу они не явились и, никого не уведомив, уехали в один из поселков на севере Карелии, где получили муниципальное жилье. Семья подала апелляцию на решение. По данным уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой, семья часто переезжает с места на место.

"Еще одна тема, затронутая журналистами, касалась семьи из Вологодской области, которая была вынуждена уехать в Республику Карелия от органов опеки, чтобы избежать изъятия шестерых детей. Супруги утверждают, что основной причиной претензий со стороны опеки была их бедность. Как сообщают журналисты, органы профилактики не устроили условия в доме, где проживала малоимущая семья, - говорится в сообщении. - Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил досконально выяснить причины и условия, приведшие к нарушениям прав детей в Вологодской области".

В сообщении отмечается, что управление СК РФ по Вологодской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "в целях установления следственным путем объективных обстоятельств сложившейся ситуации".

Ранее Смирнова сообщала, что семья уже несколько раз меняла место жительства, переезжая из Череповецкого, Кадуйского районов, откуда появилась информация, что отец злоупотреблял алкоголем. На средства материнского капитала семья купила дом, однако, по словам вологодского омбудсмена, в нем не было условий для нормальной жизни.

В сентябре уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев навестил семью, которая, по его словам, проживает в неблагоустроенном доме, где им не хватает места, этот вопрос будет решаться совместно с властями. При этом, оценке омбудсмена, условия для детей, достаточно благополучные, чтобы не разлучать их с родителями.