Путин примет участие в церемонии открытия памятника Примакову у здания МИД в Москве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в торжественном открытии в Москве памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову, которому в этот день исполнилось бы 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"29 октября Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову в сквере у здания МИД России", - говорится в сообщении.

Монумент был создан авторским коллективом под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. Одним из инициаторов возведения скульптуры было Министерство иностранных дел России, которое Примаков возглавлял в 1996-1998 годах. Возможность установки памятника прорабатывалась с 2016 года, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе в феврале 2018 года.

Как отметили в МИД РФ, проект был согласован с семьей Примакова, а сам памятник построен на средства благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". По данным МИД, на церемонии, которая должна стать ключевым событием в серии памятных акций в рамках "примаковского года", ожидаются видные представители общественно-политических кругов, научных учреждений и вузов, а также ряда некоммерческих структур.

Разворот над однополярным миром

С именем Примакова связывают перелом во внешней политике России - отказ от атлантизма в пользу концепции многополярного мира. Демарш политика, отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии в 1999 году, известен как "разворот над Атлантикой".

По мнению Путина, Примаков был личностью "поистине уникального масштаба", чей профессионализм, управленческий опыт и широчайший кругозор "неизменно были востребованы на самых сложных и ответственных направлениях работы". Путин подчеркивал, что Примаков всегда честно служил своей стране, отстаивал ее национальные интересы и по праву пользовался большим авторитетом как в России, так и далеко за ее пределами.

Среди заслуг бывшего премьера российский лидер называл авторство концепции многополярности. "После распада СССР и конца холодной войны начало формироваться однополярное мироустройство, однако Евгений Максимович обладал поистине стратегическим видением, позволившим ему заглянуть в будущее и увидеть, насколько нежизнеспособна и однобока такая однополярная модель", - сказал президент РФ на "Примаковских чтениях" в 2016 году. Также Путин отметил, что именно Примакову принадлежит идея выстраивания тесного взаимодействия в рамках стратегического треугольника Россия - Китай - Индия.

Российский лидер отдавал должное и заслугам Примакова на посту премьер-министра в решении внутренних проблем и развитии экономики страны.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, подходы Примакова к решению сложных международных вопросов и урегулированию конфликтов по-прежнему актуальны и востребованы. Как отметил Лавров, выступая в понедельник на заседании ученого совета ИМЭМО РАН, посвященном 90-летию со дня рождения Примакова, тот "очень быстро и четко сформулировал и реализовал на практике концептуальные внешнеполитические принципы, на которые сегодня продолжает опираться российская дипломатия", в том числе многовекторность, независимость, самостоятельность, прагматизм. Эти положения, вошедшие во все редакции Концепции внешней политики РФ, "остаются стратегическим, магистральным ориентиром" в повседневной работе отечественных дипломатов, подчеркнул министр.

Он также обратил внимание, что Примаков "постоянно разъяснял, что сильная Россия не должна восприниматься как угроза".

Биография политика

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Детство и юность он провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, а со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки.

С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки (СВР) России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ. При этом он продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.