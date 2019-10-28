Бутина вернулась в Барнаул

БАРНАУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, во вторник прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным, передает корреспондент ТАСС.

Самолет с Бутиной, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, прибыл в аэропорт Барнаула в 05:11 по местному времени (01:11 мск).

В аэропорту их встречали родственники и друзья. Бутина поблагодарила журналистов, которые поздравили ее с возвращением на родину и без дальнейших комментариев прошла к встречающим.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019-го была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, в субботу, 26 октября, она вернулась на родину.