Движение пассажирских поездов на Северной железной дороге вошло в график

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов дальнего следования, которые в понедельник задерживались на нескольких участках Северной железной дороги (СЖД) из-за непогоды, вошло в график. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СЖД.

Поезда задерживались в Ярославской и Вологодской областях после дождя и мокрого снега с сильными порывами ветра, которые привели к повреждениям контактной линии.

"Поезд Санкт-Петербург - Иваново в 17:05 прибыл на конечный пункт с опозданием в 7 часов 9 минут. Поезда Москва - Воркута и Москва - Владивосток следуют по графику", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что поезд Санкт-Петербург - Уфа продолжает следовать с задержкой, но уже не по Северной железной дороге. Пригородные поезда на СЖД идут по графику.