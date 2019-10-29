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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: только 3% россиян планируют отмечать Хэллоуин

Чаще других о таком намерении заявляют граждане в возрасте от 18 до 24 лет
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более 90% россиян знают о празднике Хэллоуин, но отмечать его планируют только 3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

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По данным ВЦИОМ, об этом празднике слышали 93% - больше, чем в 2017 году.

"Несмотря на это, число наших сограждан, планирующих отмечать данный праздник за последние два года не изменилось и составляет лишь 3%. Чаще других заявляют о таких намерениях молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (13%)", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, в обществе растет убежденность, что праздник чужд российской культуре и традициям. В 2019 году 67% опрошенных назвали это причиной не отмечать Хэллоуин. Так отвечали преимущественно люди старше 60 лет (77%).

Треть респондентов (34%) отказываются праздновать Хэллоуин, так как считают его неважным, причем чаще всего такое мнение выражала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (53%) и от 25 до 34 лет (43%).

Также россияне объясняли свой отказ праздновать Хэллоуин тем, что не видят в нем ничего хорошего (16%), или тем, что считают его языческим (7%). Еще 2% заявили, что они будут заняты.

На вопрос, почему другие будут отмечать Хэллоуин, 21% респондентов затруднились ответить, 15% предположили, что россиянам не хватает других праздников, а 12% назвали это попыткой подражания западной культуре. Среди названных опрошенными причин были также повод выпить, глупость, поиск нового, скука, влияние рекламы и массовой культуры.

При этом большинство опрошенных - 68% - заявили, что им безразлично, празднует ли человек Хэллоуин. В основном такое мнение выразили люди 35-44 лет. Негативно относятся к отмечающим 18%, преимущественно представители возрастных групп от 45 до 59 лет и старше 60 (22% и 28% соответственно), а также жители села (24%). Еще 13% одобряют празднование Хэллоуина. Чаще всего это молодые люди и жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 27 октября 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Объем выборки - 1,6 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О празднике

Праздник Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября, в канун католического Дня всех святых. Первоначально Хэллоуин был распространен в англоязычных странах, но в последнее время стал популярным в большей части Европы, Латинской Америке и некоторых азиатских государствах.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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