Отдаленные села Забайкалья планируют подключить к цифровому ТВ к середине ноября

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Забайкалья рассчитывают к середине ноября завершить подключение жителей отдаленных и труднодоступных сел к цифровому телевидению, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Край в числе еще 21 региона РФ перешел на цифровой сигнал 14 октября. По данным замминистра территориального развития региона Дмитрия Шлидта, сейчас 307 населенных пунктов из-за удаленности и низкой транспортной доступности находятся вне зоны устойчивого приема сигнала. В августе правительство РФ выделило 76 млн рублей для обеспечения жителей этих сел цифровым телевещанием.

"Подключение граждан, которые были в первоначальных списках на подключение спутниковых комплектов, завершается на этой неделе - осталось подключить часть жителей Оловяннинского и Кыринского районов. Кроме того, идет работа с теми, кого местные администрации внесли в списки дополнительно, после уточнения данных. Завершить работу по их подключению к цифровому телевидению планируется в течение двух недель", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник Шлидт сообщил, что в регионе установлено 6,1 тыс. комплектов для цифрового телевидения. Шлидт пояснил, что иногда сложно даже найти монтажные группы, которые бы согласились ехать в отдаленные села для установки оборудования. "Когда монтажники туда все-таки добираются, оказывается, что не все жители есть на месте: из-за этого специалисты не могут попасть в дома и установить необходимое оборудование, и им приходится по несколько раз ездить в одни и те же села", - сказал замминистра журналистам. Шлидт также обратил внимание и на то, что местные администрации несвоевременно подают полные списки граждан, которым нужно установить спутниковые комплекты.

Переход на цифровое вещание произошел в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, прошел в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.