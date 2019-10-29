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Исследование: почти 90% работодателей сталкивались с ложью в резюме

Чаще всего соискатели скрывают отсутствие необходимых для должности навыков, говорится в материалах компании HeadHunter
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 29 октября. Подавляющее большинство работодателей (87%) сталкивались с неправдивыми данными в резюме соискателя, которые связаны в основном с отсутствием у кандидата необходимых для должности навыков. Об этом говорится в результатах исследования компании по трудоустройству HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"87% работодателей сталкивались с ложью в резюме соискателей хотя бы раз", - говорится в материале. Недостоверная информация в резюме обнаруживалась либо в ходе собеседований, либо после сверки резюме с трудовой книжкой, либо после запроса информации о кандидате с прежних мест работы, рассказали рекрутеры.

Чаще всего (74%) предоставление неправдивой информации было связано с тем, что кандидаты хотели заполучить должность, не обладая нужными компетенциям. В 53% случаев соискатели скрывали некоторые места прежней работы, в 27% случаев - стаж работы, в 20% случаев - свой возраст. Также соискатели скрывали свои вредные привычки, уровень знания иностранных языков, достижения и причины увольнения с прежних мест работы, выяснили аналитики HeadHunter.

Большинство опрошенных представителей компаний (69%) считают, что недостоверная информация в резюме - достаточный повод, чтобы отказать кандидату в приеме на работу.

В пресс-службе HeadHunter уточнили, что опрос проводился с 8 по 14 октября среди 232 представителей российских компаний.

Теги
Россия
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