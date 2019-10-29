Часть работников обители в Саракташе после ареста настоятеля ушли в неоплачиваемый отпуск

"Людей, должности которых посчитали ненужными, попросили уйти в отпуск без содержания. Платить людям нечем, и где деньги брать, чтобы содержать в этом месяце, в октябре, тоже не знают. Попросили людей уйти в отпуск без содержания, чтобы долги еще больше не набегали", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в неоплачиваемый отпуск ушли 18 человек.

ОРЕНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Часть персонала храмового комплекса в поселке Саракташ Оренбургской области, возглавляемого арестованным по обвинению в изнасиловании священником Николаем Стремским, ушла в отпуск без содержания из-за долгов обители, сообщили ТАСС в обители милосердия.

О финансовых трудностях представители религиозной организации заявляли сразу после ареста настоятеля. Однако информацию налоговой службы о блокировке банковских счетов позже в обители опровергли. Данные о просроченных коммунальных платежах ТАСС подтвердили в ресурсоснабжающей компании.

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году. При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких и престарелых людей, в семью Стремского на воспитание приняли детей из детских домов. Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство.

Священника Стремского следственные органы обвиняют по трем статьям УК РФ, среди которых изнасилование несовершеннолетней, развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных батюшкой.

Фигурантами дела также являются его дочь и зять, которых обвиняют в незаконном лишении свободы, они также арестованы. По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский в Саракташе неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них.