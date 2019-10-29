В Минздраве готовы выслушать инициативы по запрету детского шампанского

ИВАНОВО, 29 октября. /ТАСС/. Минздрав РФ выразил готовность выслушать инициативу запретить в России продажу детского безалкогольного шампанского после обсуждения экспертами этого вопроса. Об этом сообщил ТАСС замглавы министерства Олег Салагай в кулуарах Международного форума волонтеров-медиков.

"Такого рода инициативы должны рассматриваться очень тщательно, прежде всего в экспертном сообществе, обсуждаться с общественностью. Логика этой инициативы понятна, дальше вопрос - необходимо ли, чтобы эта инициатива приобрела норму закона", - сказал он, добавив, что до окончания экспертной дискуссии давать какие-либо комментарии по этому вопросу преждевременно.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выступил с предложением запретить в России продажу детского безалкогольного шампанского, так как оно является своего рода рекламой алкоголя. Представители федерального проекта "Трезвая Россия" также поддержали данную инициативу. Как считает руководитель проекта Султан Хамзаев, "детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности". В "Трезвой России" также считают, что подобные инициативы следует рассматривать в комплексе мер, направленных на борьбу с пропагандой алкоголя.

Международный форум волонтеров-медиков проходит в Иванове с 28 октября по 1 ноября. В нем принимают участие порядка 500 добровольцев со всех регионов РФ и 45 зарубежных стран, в том числе Бразилии, Франции, Венгрии, Испании, США, Египта, Индии. На форуме обсуждаются вопросы развития добровольчества, современной медицины и другие.