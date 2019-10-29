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Кардиолог рассказал, как предупредить развитие инсульта

Как отметил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев, плоскостопие и чрезмерная нагрузка на позвоночник могут стать причинами нарушения притока крови в мозг, а избежать этого поможет ношение ортопедических стелек и использование специальной подушки

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Плоскостопие и чрезмерная нагрузка на позвоночник могут стать причинами нарушения притока крови в мозг, а вследствие - инсульта. Ношение ортопедических стелек и использование специальной подушки может предотвратить развитие инсульта, сообщил ТАСС сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев во Всемирный день борьбы с инсультом.

Инсульт - острое нарушение кровообращения головного мозга. Инсульты находятся по частоте на втором месте после инфаркта миокарда. По данным Всероссийского центра профилактической медицины, на долю инсульта приходится 25% смертей среди мужчин и 39% - среди женщин. Только 13-15% пациентов полностью выздоравливают, остальные умирают или остаются инвалидами.

"Причины ишемического инсульта немногочисленны - нарушение артериального притока крови по внутренним сонным артериям и позвоночным артериям, которые снабжают головной мозг. Любое нарушение притока крови по любой из этой артерии может привести к острому нарушению мозгового кровообращения, - сказал он. - Когда развивается плоскостопие, ударная нагрузка крайне увеличивается, в том числе и на межпозвоночные диски, шейный, грудной и поясничный отделы".

По словам Хорошева, короткая шея у полного человека также является показателем сильной нагрузки на межпозвоночные диски, что в свою очередь приводит к плохому снабжению мозга кровью. "Кроме того, если у родственников или в более ранних поколениях была склонность к этому заболеванию, на это также следует обратить внимание", - отметил врач-кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий Конев. Он добавил, что любое, даже кратковременное повышение давления также создает риск появления инсульта.

Профилактика

По словам Хорошева, в мире ежегодно случается порядка 15-17 млн инсультов. В России этот показатель колеблется от 600 до 800 тыс. случаев в год. Чаще всего инсульту подвержены люди в возрасте от 50 до 70 лет. Чтобы не допустить нарушения кровоснабжения головного мозга, врач советует с ранних лет носить ортопедические стельки в любой обуви, спать на специальном ортопедическом матраце и подушке, "чтобы шея во время сна была прямая, мозг ночью должен получать должное количество крови".

"Для того, чтобы избежать развития инсульта, нужно уменьшить вероятность разрушения межпозвоночных дисков, хотя бы в том же шейном отделе. Например, с помощью ортопедических стелек, уменьшить ударную нагрузку при ходьбе, - рассказал кардиолог. - Женщинам не носить тяжелые сумки, это колоссальная нагрузка на плечевой пояс и позвоночник".

"Профилактика болезни - это здоровый образ жизни в первую очередь. Здравое питание, рациональный сон, меньше стрессов, при необходимости прием лекарств по совету врача, а также нужно держать давление в узде", - заключил Конев.

Для того, чтобы диагностировать инсульт, достаточно попросить человека поднять руку или попросить произнести что-нибудь. "Если человек не смог этого сделать, можно сказать точно, что это инсульт. Начинает сглаживаться носогубной треугольник. У человека опускается уголок рта, может опуститься веко, - рассказал Хорошев. - Человек, перенесший инсульт, в первые минуты не осознает этого, он не понимает, что с ним происходит".

Кардиолог пояснил, что в такой момент самое главное - не делать с человеком резких телодвижений. "Его нужно поднять, подстелить что-нибудь, положить, например, на скамейку и немедленно вызвать скорую помощь", - пояснил врач.

"При инсульте невероятно важно время - своевременно оказанная медицинская помощь значимо увеличивает шансы больного на благополучный исход. К сожалению, низкая информированность населения в нашей стране зачастую приводит к тому, что к врачам обращаются поздно, потеряв такие драгоценные четыре часа", - сообщил ТАСС президент Российского кардиологического общества, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

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