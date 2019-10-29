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В Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта

Специалисты советуют делать получасовую зарядку пять раз в неделю и соблюдать здоровый рацион питания
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать получасовую зарядку пять раз в неделю и соблюдать здоровый рацион питания для снижения риска развития инсульта. Об этом сообщается во вторник на сайте надзорного ведомства.

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"Простой способ снизить риск развития инсульта - увеличить интенсивность и продолжительность своей ежедневной физической активности. Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25%", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства также рекомендуют соблюдать здоровый рацион питания. "Существенно снижает риск инсульта рацион, основанный на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы", - отмечают в службе.

Кроме того, по данным ведомства, каждый шестой случай инсульта связан с последствиями депрессии или стресса, а каждый пятый перенесший инсульт страдает сахарным диабетом II типа. Ведомство рекомендует отказаться от вредных привычек, таких как курение или употребление алкоголя, а также следить за весом.

"Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%. Вероятность инсульта повышается как следствие гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета II типа, которые развиваются на фоне избытка массы тела", - добавили в Роспотребнадзоре.

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