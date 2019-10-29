Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Экологи назвали даты выпуска последней партии белух из бухты Средней

На волю выпустят 50 животных
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Последнюю партию белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, выпустят на свободу 30-31 октября. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

На эту тему
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить всех оставшихся 50 белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника. Тогда даты выпуска были неизвестны. Коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" выразила обеспокоенность этой ситуацией. По мнению представителей организации, морским млекопитающим могут угрожать северокорейские браконьеры, которые ведут незаконный промысел в этой части Японского моря.

"Начало выпуска намечено на 30-31 октября", - сообщил собеседник агентства. В ТИНРО получить комментарий и подтвердить даты ТАСС не удалось.

По информации Лисицына, коалиция "Свободу косаткам и белухам" направила официальное письмо во ВНИРО и ТИНРО с просьбой допустить присутствие при финальном выпуске одного общественного наблюдателя. С письмом были предоставлены все необходимые для нахождения на судне документы наблюдателя. Заместитель директора ТИНРО сообщил в своем ответе, что на судах отсутствует возможность для размещения дополнительного специалиста. По мнению экологов, отказ является тревожным знаком.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайСахалинская областьСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Реклама на ТАСС
В Удмуртии восстановили подачу электричества, нарушенную из-за сильного ветра
К устранению аварий привлекались 106 бригад специалистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС