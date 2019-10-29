Экологи назвали даты выпуска последней партии белух из бухты Средней

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Последнюю партию белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, выпустят на свободу 30-31 октября. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить всех оставшихся 50 белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника. Тогда даты выпуска были неизвестны. Коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" выразила обеспокоенность этой ситуацией. По мнению представителей организации, морским млекопитающим могут угрожать северокорейские браконьеры, которые ведут незаконный промысел в этой части Японского моря.

"Начало выпуска намечено на 30-31 октября", - сообщил собеседник агентства. В ТИНРО получить комментарий и подтвердить даты ТАСС не удалось.

По информации Лисицына, коалиция "Свободу косаткам и белухам" направила официальное письмо во ВНИРО и ТИНРО с просьбой допустить присутствие при финальном выпуске одного общественного наблюдателя. С письмом были предоставлены все необходимые для нахождения на судне документы наблюдателя. Заместитель директора ТИНРО сообщил в своем ответе, что на судах отсутствует возможность для размещения дополнительного специалиста. По мнению экологов, отказ является тревожным знаком.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.