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В ТПП отметили, что Примакова отличала преданность Родине и ответственное отношение к делу

По словам президента палаты Сергея Катырина, Примаков был мастером компромисса, умел договариваться и мог сплотить вокруг себя достойных людей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Дипломата Евгения Примакова (1929 - 2015 годы) отличала бесконечная преданность Родине и ответственное отношение к любому делу. Об этом рассказал во вторник ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в день 90-летия со дня рождения советского и российского политического деятеля, работавшего на посту президента ТПП в 2001-2011 годах.

Примаков в разные годы занимал, в частности, посты председателя правительства РФ, министра иностранных дел России, руководителя Центральной службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, президента Торгово-промышленной палаты России, был депутатом Госдумы.

"Для нас особенно дорого, что последний отрезок своей жизни - 15 последних лет Евгений Максимович был связан с Торгово-промышленной палатой, десять из которых работал в качестве президента палаты. Но на каком бы посту он ни работал, какие бы должности ни занимал, его всегда отличало два качества. Первое - бесконечная любовь и преданность своей стране. И второе - ответственейшее отношение к любому делу, которым он занимался", - отметил Катырин.

По его словам, эти два качества сформировали всеобщее мнение о Примакове "как о лидере, настоящем человеке, способном разбираться в самых сложных ситуациях, находить общий язык с партнерами, которые иногда и не очень хотели бы его искать". "Он был мастер компромисса, умел договариваться на сложных переговорах, умел сплотить вокруг себя достойных людей, умел организовать дело так, чтобы всем рядом с ним было интересно", - сказал глава ТПП.

Катырин особо подчеркнул, что Примаков "очень бережно" относился к своим друзьям. "Такого друга, я думаю, в мире надо поискать. Человек, который в любых ситуациях, на любой звонок, на любую проблему своих друзей моментально откликался и предпринимал все, чтобы помочь", - пояснил он.

Примаков, по его словам, был общительный, улыбчивый, компанейский, знал много анекдотов, "был всегда тамадой за столом".

Во вторник президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в торжественном открытии памятника дипломату Евгению Примакову, приуроченному к 90-летию со дня его рождения. Памятник будет открыт в сквере на Смоленской площади в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКатырин, Сергей НиколаевичПримаков, Евгений Александрович
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