Опрос: половина россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Чуть более половины опрошенных Институтом развития интернета (ИРИ) россиян готовы отказаться от использования иностранных интернет-сервисов в пользу российских для ускорения развития отечественного рынка. Об этом говорится в подготовленном ИРИ исследовании "Регулирование структуры владения и формирования списка значимых компаний".

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

Согласно данным опроса, треть респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием российских и зарубежных интернет-сервисов, при этом 53% признаются, что готовы были бы отказаться от использования иностранных платформ в пользу аналогичных российских в целях ускорения развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест.

Говоря о защите персональных данных, 77% респондентов считают, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для российских интернет-компаний в целях обеспечения безопасности и защиты персональных данных граждан. Формирование такого общественного запроса эксперты связывают с повышением цифровой грамотности россиян, осознанием важности соблюдения правил личной "информационной гигиены". При этом 74% опрошенных считают важным обеспечивать безопасность таких данных при возможном уменьшении прибыли зарубежных инвесторов. Кроме того, две три опрошенных считают, что российскую IT-индустрию необходимо поддерживать со стороны государства.

Независимый онлайн-опрос проводился с 23 по 27 октября среди 1 тыс. респондентов с территории РФ разных возрастных групп с 18 до 65+ лет.