Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поисковики обнаружили более 80 ранее неизвестных мест авиакатастроф на Дальнем Востоке

Они находятся в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области и на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Приморское поисковое объединение "Авиапоиск" за неделю работы в Центральном архиве Минобороны РФ обнаружило около 80 ранее неизвестных мест катастроф боевых самолетов на Дальнем Востоке, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава приморского поискового отряда Ярослав Ливанский.

Эта работа ведется, в том числе, в рамках поддержанного департаментом внутренней политики Приморского края информационно-мемориального проекта "Летчики не погибают. Они улетают и не возвращаются". Планируется создать цикл видеороликов на военно-историческую, авиационную тематику.

"Удалось обнаружить порядка 80 новых мест катастроф, мест падения самолетов. По тем местам, которые мы отработали, мы будем планировать полевые экспедиции. Прежде всего в этом году мы планируем выехать в Хабаровский край, там была катастрофа МиГ-23, который упал в 1987 году, он пропал без вести через две минуты после взлета. На следующий год планируем в Хабаровский край сделать большую межрегиональную экспедицию", - рассказал Ливанский.

По его словам, места катастроф обнаружены в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, на Сахалине. В некоторых местах, например, в районе села Чугуевка в Приморье, установят памятные таблички. Важным результатом работы стало то, что удалось выяснить обстоятельства падения самолета ДБ-3 из состава 290-го дальнебомбардировочного авиаполка 33-й авиадивизии 9-й Воздушной армии. На месте его падения в районе села Медвежий Кут в Приморье поисковики в 2017-2018 годах собрали большое количество останков.

Этот самолет пропал в мае 1943 года, на борту было шесть человек. Согласно аварийному акту, который удалось обнаружить в архиве, экипаж должен был выполнить полет по маршруту Кокшаровка - Чугуевка - Муравейка - Сандуганка - Кокшаровка с бомбометанием на полигоне Чугуевка и производством стрельбы по конусу после выполнения маршрута. В акте говорится, что он выполнил бомбометание, и после этого находился над полигоном, "очевидно, с целью поиска командира авиаэскадрильи, хотя задание имел - полет по маршруту одиночно".

После этого судьба и действия экипажа неизвестны. По словам Ливанского, на месте крушения нашли остатки парашютной системы на два человека, и теперь поисковикам предстоит выяснить судьбу еще четверых членов экипажа.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайСахалинская областьЕврейская автономная область
Реклама на ТАСС
В Удмуртии восстановили подачу электричества, нарушенную из-за сильного ветра
К устранению аварий привлекались 106 бригад специалистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС