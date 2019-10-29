Поисковики обнаружили более 80 ранее неизвестных мест авиакатастроф на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Приморское поисковое объединение "Авиапоиск" за неделю работы в Центральном архиве Минобороны РФ обнаружило около 80 ранее неизвестных мест катастроф боевых самолетов на Дальнем Востоке, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава приморского поискового отряда Ярослав Ливанский.

Эта работа ведется, в том числе, в рамках поддержанного департаментом внутренней политики Приморского края информационно-мемориального проекта "Летчики не погибают. Они улетают и не возвращаются". Планируется создать цикл видеороликов на военно-историческую, авиационную тематику.

"Удалось обнаружить порядка 80 новых мест катастроф, мест падения самолетов. По тем местам, которые мы отработали, мы будем планировать полевые экспедиции. Прежде всего в этом году мы планируем выехать в Хабаровский край, там была катастрофа МиГ-23, который упал в 1987 году, он пропал без вести через две минуты после взлета. На следующий год планируем в Хабаровский край сделать большую межрегиональную экспедицию", - рассказал Ливанский.

По его словам, места катастроф обнаружены в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, на Сахалине. В некоторых местах, например, в районе села Чугуевка в Приморье, установят памятные таблички. Важным результатом работы стало то, что удалось выяснить обстоятельства падения самолета ДБ-3 из состава 290-го дальнебомбардировочного авиаполка 33-й авиадивизии 9-й Воздушной армии. На месте его падения в районе села Медвежий Кут в Приморье поисковики в 2017-2018 годах собрали большое количество останков.

Этот самолет пропал в мае 1943 года, на борту было шесть человек. Согласно аварийному акту, который удалось обнаружить в архиве, экипаж должен был выполнить полет по маршруту Кокшаровка - Чугуевка - Муравейка - Сандуганка - Кокшаровка с бомбометанием на полигоне Чугуевка и производством стрельбы по конусу после выполнения маршрута. В акте говорится, что он выполнил бомбометание, и после этого находился над полигоном, "очевидно, с целью поиска командира авиаэскадрильи, хотя задание имел - полет по маршруту одиночно".

После этого судьба и действия экипажа неизвестны. По словам Ливанского, на месте крушения нашли остатки парашютной системы на два человека, и теперь поисковикам предстоит выяснить судьбу еще четверых членов экипажа.