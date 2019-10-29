Эксперт: бухта Средняя подходит для центра реабилитации морских млекопитающих в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Бухта Средняя в Приморье могла бы стать подходящим местом для размещения реабилитационного центра морских млекопитающих, сообщил во вторник ТАСС в кулуарах саммита молодых ученых вице-президент РАН Андрей Адрианов.

Бухта Средняя в Приморье стала известна в России как место, где больше года держали более 100 белух и косаток, выловленных для продажи в Китай. В апреле губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил журналистам о планах по созданию в регионе реабилитационного центра для китообразных. По его словам, у берегов Приморья морские млекопитающие периодически попадают в беду, иногда их выбрасывает на берег, поэтому встает задача об их лечении и адаптации.

"Площадка в бухте Средней <...> на самом деле очень подходит, например, для создания такого полигона с точки зрения расположения, чистоты акватории, защищенности ее от волн и ветровых нагрузок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это дорогостоящий проект. Например, для белухи в день необходимо 30-40 кг рыбы, кроме того, понадобятся медицинский контроль, дорогостоящие лекарственные препараты, поддержание инфраструктуры, поскольку придется построить очень большие вольерные комплексы, необходимо будет организовать охрану акватории.

Адрианов отметил, что к созданию центра готов подключиться Национальный центр морской биологии. Здесь есть специалисты, которые могут заниматься изучением и физиологии, и высшей нервной деятельности морских млекопитающих, которые знают особенности их биологии.