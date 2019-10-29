Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: бухта Средняя подходит для центра реабилитации морских млекопитающих в Приморье

Вице-президент РАН Андрей Адрианов отметил чистоту акватории и ее защищенность от волн и ветровых нагрузок
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Бухта Средняя в Приморье могла бы стать подходящим местом для размещения реабилитационного центра морских млекопитающих, сообщил во вторник ТАСС в кулуарах саммита молодых ученых вице-президент РАН Андрей Адрианов.

На эту тему
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

Бухта Средняя в Приморье стала известна в России как место, где больше года держали более 100 белух и косаток, выловленных для продажи в Китай. В апреле губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил журналистам о планах по созданию в регионе реабилитационного центра для китообразных. По его словам, у берегов Приморья морские млекопитающие периодически попадают в беду, иногда их выбрасывает на берег, поэтому встает задача об их лечении и адаптации.

"Площадка в бухте Средней <...> на самом деле очень подходит, например, для создания такого полигона с точки зрения расположения, чистоты акватории, защищенности ее от волн и ветровых нагрузок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это дорогостоящий проект. Например, для белухи в день необходимо 30-40 кг рыбы, кроме того, понадобятся медицинский контроль, дорогостоящие лекарственные препараты, поддержание инфраструктуры, поскольку придется построить очень большие вольерные комплексы, необходимо будет организовать охрану акватории.

Адрианов отметил, что к созданию центра готов подключиться Национальный центр морской биологии. Здесь есть специалисты, которые могут заниматься изучением и физиологии, и высшей нервной деятельности морских млекопитающих, которые знают особенности их биологии.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Удмуртии восстановили подачу электричества, нарушенную из-за сильного ветра
К устранению аварий привлекались 106 бригад специалистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС