ЕСПЧ коммуницировал жалобу россиян на мусорный полигон под Клином в Подмосковье

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу россиян на мусорный полигон "Алексинский карьер" в подмосковном Клину. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

"Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал 14 жалоб россиян по поводу мусорного полигона "Алексинский карьер" (эксплуатирует ООО "Комбинат") в 4-х км от подмосковного Клина. Это первое принятое к рассмотрению дело за всю историю участия России в ЕСПЧ, касающееся свалок, и третья коммуникация жалоб россиян на экологические проблемы", - сказал он.

По его словам, обращению в Страсбург предшествовали судебные тяжбы с требованием о закрытии полигона в России. Чиков отметил, что ЕСПЧ задал ряд вопросов российским властям, в том числе о том, были ли предоставлены эффективные средства правовой защиты в России и исчерпали ли их заявители; имело ли место вмешательство в право заявителей на уважение их личной и семейной жизни из-за соседства с действующим полигоном. Кроме того, суд просит правительство РФ уточнить, были ли устранены нарушения санитарного законодательства ООО "Комбинат", планируются ли мероприятия по очистке свалки, а также какова ее дальнейшая судьба.

В июне сообщалось, что подмосковные власти рассчитывают закрыть шесть из 15 действующих сейчас в регионе мусорных полигонов до 2020 года. Ожидается, что в 2019 году в Подмосковье прекратят работать полигоны "Непейно" в Дмитровском округе, "Воловичи" в Коломенском округе, "Астапово" в Луховицком городском округе, "Храброво" в Можайском округе, "Каргашино" в Мытищах и "Алексинский карьер" в Клинском округе.