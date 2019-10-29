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Медведев поздравил Засурского с 90-летием

Премьер отметил его вклад в развитие отечественной школы журналистики

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясена Засурского с 90-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

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Биография президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского

"Сегодня, в цифровую эпоху, от журналистов требуются все новые знания и навыки. Ваша заслуга в том, что высокое "человеческое измерение" этой профессии остается неизменным, а заложенные Вами традиции находят достойное продолжение в нынешнем очень технологичном мире", - подчеркнул премьер.

Медведев также отметил мастерство журналиста, его эрудицию, искреннюю любовь и уважение к студентам.

Ясен Засурский - российский литературовед, декан (1965-2007), президент (2007 - н. в.) факультета журналистики МГУ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗасурский, Ясен Николаевич
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