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AFP: активисты Greenpeace блокировали въезд на один из крупных объектов Total во Франции

По данным агентства, речь идет о заводе у города Мед около Марселя

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Активисты международной экологической организации Greenpeace блокировали во вторник въезд на один из крупных объектов Total, расположенный на юге во Франции. Как сообщило Agence France-Presse (AFP), речь идет о заводе у города Мед близ Марселя, производящем топливо на основе импортируемого пальмового масла. Это одно из крупнейших в Европе предприятий такого типа.

По данным AFP, участники акции сгрузили у въезда на завод два больших транспортных контейнера, выкрашенных в оранжевый цвет. Внутри каждого из них находятся два человека, они намерены оставаться внутри в течение нескольких дней. Активисты приковали себя цепями внутри контейнеров, они располагают большим запасом воды и еды.

На месте акции протеста установлены транспаранты с надписью: "Использование пальмового масла - способ Франции способствовать вырубке лесов" и "Президент Макрон виновен в гибели лесов". Как подчеркнули представители Greenpeace, "в настоящее время страны Юго-Восточной Азии уничтожают миллионы гектаров леса ради все возрастающего производства пальмового масла".

Как сообщил AFP представитель французского отделения экологической организации Клеман Сенешаль, "завод по производству топлива в Мед импортирует в год до 550 тыс. тонн пальмового масла, что составляет 64% от общего импорта Францией этого продукта". Во Франции 75% ввозимого пальмового масла перерабатывается на горючее.

Ранее корпорация Total сообщила, что производственные мощности этого начавшего функционировать в июне нынешнего года завода рассчитаны на выпуск топлива и смазочных веществ в объеме 650 тыс. тонн в год при переработке не более 300 тыс. тонн пальмового масла. По мнению Greenpeace, эти данные не соответствуют действительности.

Летом этого года организация Greenpeace подала иск в административный суд Марселя, требуя отозвать выданное местными властями руководству нефтегазовой корпорации разрешение на создание и эксплуатацию близ Марселя завода по переработке биопродуктов.

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Франция
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