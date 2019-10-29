Приморский перинатальный центр первым в России займется абилитацией недоношенных детей

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Перинатальный центр Приморского края станет первым государственным медицинским учреждением, где заработает центр по абилитации недоношенных детей, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"В регистре нашего Приморского перинатального центра находятся более 2 тыс. таких детей. Дети, рожденные недоношенными, до трех лет будут находиться под наблюдением врачей. И если специалисты обнаружат отклонения, то незамедлительно начнут лечение недуга на ранней стадии", - цитирует пресс-служба главного врача центра Татьяну Курлееву.

В центре появятся дополнительный штат неврологов, специальные сенсорные комнаты для становления нервной системы ребенка. С детьми также будут работать дефектологи, логопеды, музыкальные работники, а мамам детей при необходимости окажут психологическую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пятого Восточного экономического форума пообещал выделить центру дополнительные 16 млн рублей в год на программу абилитации. До 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено подготовить предложения для реализации проекта и определить источники финансирования. Кроме того, центр также будет получать поддержку краевых властей в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.