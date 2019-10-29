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Людям с инвалидностью в Приморском крае предложили более 1 тыс. вакансий

В пресс-службе администрации региона уточнили, что большая потребность в работниках из числа инвалидов по-прежнему остается в банковской сфере

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Более 500 предприятий Приморского края предложили почти 1,2 тыс. рабочих мест для людей с инвалидностью. Почти 70% всех вакансий разместили предприятия коммерческого сектора, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Вакансии для граждан с инвалидностью - почти 1,2 тыс., и они совершенно разные: есть предложения в медицинской сфере, торговле, производстве, образовании и других областях. Большая потребность в работниках из числа инвалидов по-прежнему остается в банковской сфере", - говорится в сообщении.

По словам и.о. директора департамента труда и социального развития края Светланы Красицкой, трудоустройство жителей Приморского края с ограниченными возможностями здоровья было и остается основным вектором работы специалистов в сфере труда и занятости.

"Для помощи таким гражданам в центрах занятости используются разные подходы: участие во временных и общественных работах, в ярмарках вакансий и экспресс-биржах труда. Если человек утратил квалификацию, специалисты предложат пройти профессиональное обучение", - цитирует ее пресс-служба.

Трудоустройство людей с инвалидностью проходит в рамках реализации региональной программы "Содействие занятости населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

По данным пресс-службы администрации региона, в Приморском крае действуют общественные организации инвалидов, объединяющие более 40 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья. Им предоставляют ежемесячные денежные выплаты, а также меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Люди с инвалидностью обеспечиваются жильем, техническими средствами реабилитации, им оказывается протезно-ортопедическая помощь.

Теги
РоссияПриморский край
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