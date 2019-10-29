Южная Корея может возобновить поездки туристов в горы Кымгансан в КНДР

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея изучает различные возможности активизации туристических обменов с КНДР, в том числе разрешить гражданам страны посещать северокорейские горы Кымгансан в качестве индивидуальных путешественников. Об этом сообщил во вторник журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

"С целью возобновления и активизации туризма в Кымгансане рассматривается идея организации индивидуальных туров. Однако это станет возможным лишь в случае предоставления туристам гарантий безопасности", - подчеркнул чиновник. По его словам, данный вопрос может войти в повестку межкорейских рабочих переговоров, которые Сеул недавно предложил провести Пхеньяну.

Республика Корея (РК) предложила КНДР провести рабочие переговоры после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын потребовал снести туристические объекты, построенные южнокорейскими компаниями на горном курорте Кымгансан. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан на прошлой неделе заявил, что республика намерена отказаться от проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно.

Лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной в туристической зоне, предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи. По указанию Ким Чен Ына, на месте снесенных объектов будут построены современные сооружения для обслуживания туристов, которые будут "хорошо вписываться в природный ландшафт".

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Компания Hyundai Asan вложила в него около $680 млн, выстроив там отели и служебные здания, а также необходимую инфраструктуру.

В 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время. В сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей не последовало.