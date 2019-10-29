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В СПЧ считают, что идея установки фандоматов в метро требует законодательной проработки

В то же время в Совете отметили, что инициатива Минтранса "будет очень полезна в воспитательном и образовательном плане"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) положительно оценивают инициативу Минтранспорта по установке фандоматов в метро, в которые можно будет сдавать пустые бутылки и пополнять свою транспортную карту, однако эта идея, по их мнению, нуждается в доработке.

"Правозащитники положительно оценивают данную инициативу, однако, подчеркивают, что без принятия других необходимых решений, в том числе на законодательном уровне, она не приведет к перелому в области обращения с отходами", - сообщается в пресс-релизе Совета во вторник.

В СПЧ подчеркнули, что инициатива Минтранса "будет очень полезна в воспитательном и образовательном плане", однако без принятия целого ряда дополнительных мер "не решит проблему с отходами в стране".

"Сейчас, пока у нас нет залоговой стоимости на тару и нет обязательств у производителей и продавцов тары что-то с ней делать, эффект влияния на ситуацию с отходами будет минимальный. Кроме того, у подобного проекта сейчас очень небольшие экономические перспективы. Необходимо вводить не только одно звено (фандоматы - устройства для приема использованной тары), но выстраивать всю цепочку", - приводятся слова члена Совета Сергея Цыпленкова.

В СПЧ напомнили, что Совет в своих рекомендациях по итогам специального заседания по теме "Обеспечение экологических прав граждан при обращении с отходами" заявлял о необходимости разработки мер, направленных на снижение образования отходов, введения эффективной системы раздельного сбора, переработки и утилизации отходов.

Ранее Министерство транспорта РФ выступило с предложением устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.

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