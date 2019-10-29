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Около 20 корпусов больниц планируют построить в Москве в ближайшие годы

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в старых зданиях больниц ветхие перекрытия не позволяют установить тяжелую медицинскую технику

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 20 корпусов городских больниц планируется построить в Москве в ближайшие годы, это позволит улучшить качество и комфорт лечения пациентов, написал во вторник на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"В ближайшие годы мы планируем построить порядка двух десятков новых корпусов в городских больницах <...> Проблема в том, что некоторые стационары располагаются в зданиях, построенных сотню лет назад, а то и больше. Часть из них вообще являются памятниками архитектуры <...> В таких случаях только новое строительство позволяет радикально улучшить качество и комфорт лечения", - написал градоначальник.

Он отметил, что строительство планируется не в связи с нехваткой коек, так как, несмотря на локальные дефициты, в целом мест в городских больницах хватает. По словам Собянина, в старых зданиях больниц невозможно оказывать помощь на современном уровне: ветхие перекрытия не позволяют установить тяжелую медицинскую технику, нет возможности создать системы больничной вентиляции.

В качестве положительного примера строительства нового корпуса при историческом медучреждении Собянин привел Морозовскую детскую больницу. Решение о строительстве нового головного корпуса там было принято в 2011 году, здание открыли в октябре 2017 года. За два года лечение в нем прошли порядка 120 тыс. детей и подростков, что составляет около 20% всех детских госпитализаций в Москве. В новом корпусе открылось несколько уникальных отделений, в числе которых единственное в Москве отделение детской экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии и единственный в России Центр детского инсульта.

Мэр уточнил, что в планах на ближайшие годы как минимум 12 масштабных строек медучреждений: новая больница с роддомом в Коммунарке, перинатально-кардиологический корпус больницы № 67 - центр помощи женщинам и новорожденным с патологиями сердца и сосудов, неонатальный корпус в роддоме больницы № 64. Кроме того, новые приемные отделения создадут в шести городских больницах, новые корпуса построят в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Буянова, ГКБ им. Жадкевича, ГКБ им. Боткина и других лечебных учреждениях.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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