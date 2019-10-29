"Офицеры России" предлагают блокировать петицию в поддержку убившего сослуживцев солдата

Как сообщил Липовой ТАСС, организация с соответствующим заявлением обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

"Считаем подобные попытки оправдания страшного преступления, совершенного негодяем, ничем иным, как нарушением не только моральных, но и юридических норм. Это самая настоящая пляска на костях убитых им людей, подло расстрелянных в спину, попрание и самое настоящее издевательство над чувствами их родных и близких. Призывы к освобождению от ответственности преступника, виновного в массовом убийстве, спекуляция на резонансной и болезненной для всего общества теме недопустимы", - сказал он.

По мнению Липового, Шамсутдинов встал в один ряд с Росляковым, совершившим массовый расстрел в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года, а также другими аналогичными преступниками. "Любые попытки оправдать, а тем более освободить от ответственности и справедливого возмездия подобных преступников должны быть приравнены к пропаганде и популяризации такого рода массовых преступлений с многочисленными жертвами. Социальные сети и сайты должны следить за контентом, который у них публикуется, и блокировать информацию, которая, фактически, оскорбляет жертв преступлений", - заключил он.