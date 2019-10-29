В пещере "Таврида" в Крыму появятся голограммы древних животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Посетителей пещеры "Таврида" в Крыму, которую планируют открыть для экскурсий в 2020 году, будут встречать голографические изображения древних животных, а также шумовое сопровождение в виде звуков, которые они могли издавать, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Крымского федерального университета имени (КФУ) В. И. Вернадского.

В сентябре 2019 года сообщалось, что пещеру "Таврида", обнаруженную при строительстве скоростной автотрассы в Крыму, и где в 2018 году были найдены останки древних животных, планируют открыть для посещения к началу летнего сезона 2020 года.

"На маршруте мы вводим несколько инноваций, которых нет в экскурсионных маршрутах пещер не только Крыма, но и многих пещер России и мира. Гости пещеры увидят голографические изображения животных, которые здесь обитали, будут реконструированы и воспроизведены звуки, которые могли издавать эти животные - рычание хищников, мяуканье саблезубых котят", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры туризма КФУ Игоря Вахрушева.

По его словам, будет предусмотрена также возможность посещения пещеры маломобильными гражданами, а у экскурсоводов и туристов будут беспроводные гарнитуры для удобства переговоров по радиосвязи.

В пресс-службе отметили, что проект экскурсионного маршрута получил название "Тайны пещеры Таврида" и в октябре получил второе место в номинации "Лучшая идея маршрута" на всероссийской туристской премии "Маршрут года - 2019".

О пещере

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,5-1,8 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" летом 2018 года. По данным Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

В ней обнаружены останки древних животных, в том числе кости слона, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки. В мае 2019 года Самохин сообщал ТАСС о намерениях найти продолжение пещеры. Новые ходы были обнаружены в середине августа с помощью специальной аппаратуры с поверхности земли, спуска в пещеру не было. При пещере, получившей название "Таврида", планируют создать научный спелеологический стационар КФУ на площади 16 га для изучения пещеры палеонтологами, микробиологами и спелеологами, с учебными аудиториями для студентов, а также рекреационный центр для посещения пещеры туристами.