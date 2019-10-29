Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В пещере "Таврида" в Крыму появятся голограммы древних животных

Пещера откроется для посетителей в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Посетителей пещеры "Таврида" в Крыму, которую планируют открыть для экскурсий в 2020 году, будут встречать голографические изображения древних животных, а также шумовое сопровождение в виде звуков, которые они могли издавать, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Крымского федерального университета имени (КФУ) В. И. Вернадского.

На эту тему

В сентябре 2019 года сообщалось, что пещеру "Таврида", обнаруженную при строительстве скоростной автотрассы в Крыму, и где в 2018 году были найдены останки древних животных, планируют открыть для посещения к началу летнего сезона 2020 года.

"На маршруте мы вводим несколько инноваций, которых нет в экскурсионных маршрутах пещер не только Крыма, но и многих пещер России и мира. Гости пещеры увидят голографические изображения животных, которые здесь обитали, будут реконструированы и воспроизведены звуки, которые могли издавать эти животные - рычание хищников, мяуканье саблезубых котят", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры туризма КФУ Игоря Вахрушева.

По его словам, будет предусмотрена также возможность посещения пещеры маломобильными гражданами, а у экскурсоводов и туристов будут беспроводные гарнитуры для удобства переговоров по радиосвязи.

В пресс-службе отметили, что проект экскурсионного маршрута получил название "Тайны пещеры Таврида" и в октябре получил второе место в номинации "Лучшая идея маршрута" на всероссийской туристской премии "Маршрут года - 2019".

О пещере

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,5-1,8 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" летом 2018 года. По данным Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

В ней обнаружены останки древних животных, в том числе кости слона, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки. В мае 2019 года Самохин сообщал ТАСС о намерениях найти продолжение пещеры. Новые ходы были обнаружены в середине августа с помощью специальной аппаратуры с поверхности земли, спуска в пещеру не было. При пещере, получившей название "Таврида", планируют создать научный спелеологический стационар КФУ на площади 16 га для изучения пещеры палеонтологами, микробиологами и спелеологами, с учебными аудиториями для студентов, а также рекреационный центр для посещения пещеры туристами.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
На дне Тихого океана нашли обломки потопленного японского авианосца
По данным NHK, речь идет, скорее всего, об авианосцах "Акаги" или "Сорю"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС