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В Симферополе начался туристский форум "Открытый Крым"

В мероприятии участвуют более 5 тыс. работников отрасли и экспертов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России, а также иностранные делегации принимают участие в начавшемся во вторник в Симферополе IX Туристском форуме "Открытый Крым".

"Две основные темы, которые мы будем обсуждать сегодня, это стратегия развития туризма до 2035 года, пятнадцатилетняя перспектива. И это здорово, что мы ее планируем такой, и целый ряд других вопросов", - сказал на открытии форума министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко.

В пресс-службе Минтуризма Крыма уточнили, что деловая программа первого дня форума будет посвящена вопросам реализации госполитики и взаимодействию с бизнесом в формате стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. "Новые задачи направлены на развитие туризма за счет создания и развития туристических территорий, инфраструктуры, формирования и продвижения конкурентоспособного и качественного туристского продукта с учетом природного, этнического, культурного разнообразия каждого региона", - говорится в сообщении.

Также участники обсудят новые возможности для туриндустрии российских регионов в эпоху санкций, отметили в республиканском Минтуризма, добавив, что речь пойдет о мерах государственной поддержки туротрасли и мерах, направленных на укрепление конкурентоспособности туристического рынка, а также внедрение передовых сервисов.

Темой форума станет и работа малых средств размещения и их легализация, сообщили в Минтуризма Крыма. "Важные вопросы будут касаться совершенствования законодательного регулирования услуг, предоставляемых в жилых помещениях, в том числе законопроекта о туржилье; комплекса мер, направленных на легализацию малых средств размещения; особенностей оказания услуг в жилых помещениях с учетом запрета так называемого "Закона Хованской" с 1 октября 2019 года; требований органов контроля и надзора, предъявляемых к объектам размещения, расположенным в жилых помещениях; особенностей взаимодействия гостевых домов и хостелов и интернет-ресурсов для бронирования жилья", - говорится в пресс-релизе.

О форуме и туризме в Крыму

IX Туристский форум "Открытый Крым" проходит в Симферополе 29 и 30 октября. Представители отрасли подводят итоги высокого курортного сезона на юге России. Впервые в Крыму пройдет финал всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo, организованной Федеральным агентством по туризму.

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