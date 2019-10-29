ФСИН опровергла информацию о голодовке заключенного в соликамской колонии

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Осужденный исправительной колонии строгого режима ИК-9 города Соликамск Пермского края не объявлял голодовку. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Главного управления федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) по региону.

Во вторник интернет-портал 59.ru сообщил, что осужденный ИК-9 объявил голодовку из-за того, что его склоняют признаться в убийстве сокамерника, который, по информации ГУФСИН, в начале октября совершил самоубийство. На голодовке якобы мужчина находится уже три дня.

"Данная информация не соответствует действительности. Документов на объявление голодовки от осужденного в администрацию учреждения не поступало. Пищу осужденный принимает", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе, колонию посетили прокурор и старший советник юстиции, в их адрес заявлений от осужденных не поступало, сам заключенный также опроверг информацию о своей голодовке.

Ранее в этой же колонии уже было несколько инцидентов. В сентябре здесь заключенные избили и изнасиловали сокамерника, инцидент перерос в массовую драку с пострадавшими, а в начале октября один из осужденных совершил самоубийство