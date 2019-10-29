Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье из-за возможных метелей и пыльных бурь

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Забайкальском крае, где в среду на юге региона прогнозируют сильный ветер, метели и пыльные бури. Об этом сообщается на сайте Читинского гидрометцентра.

"Предупреждение: 30 октября местами в южной половине [Забайкальского] края ожидается усиление ветра до 25-28 м/ с, метели, по юго-восточным районам - пыльные бури", - говорится в сообщении.

Региональный главк МЧС призвал жителей региона не разводить костры и без необходимости не выходить на улицу. "Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении", - отметили в ведомстве.