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Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье из-за возможных метелей и пыльных бурь

Скорость ветра на юге региона может достигнуть 25-28 м/с

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Забайкальском крае, где в среду на юге региона прогнозируют сильный ветер, метели и пыльные бури. Об этом сообщается на сайте Читинского гидрометцентра.

"Предупреждение: 30 октября местами в южной половине [Забайкальского] края ожидается усиление ветра до 25-28 м/ с, метели, по юго-восточным районам - пыльные бури", - говорится в сообщении.

Региональный главк МЧС призвал жителей региона не разводить костры и без необходимости не выходить на улицу. "Сильный ветер способен привести к обрушению крыш, рекламных конструкций, падению незакрепленных на балконах вещей, поэтому порывы ветра лучше переждать в помещении", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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