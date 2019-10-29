Управляющий делами Московской патриархии митрополит Савва ушел в отставку

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил принять прошение управляющего делами Московской патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы (Михеева) об отставке, сообщается во вторник на официальном сайте РПЦ.

"Постановили <…> удовлетворить [прошение] преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды", - сообщается в журналах заседания Священного синода, опубликованных сайтом РПЦ.

Согласно журналам, управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Священного синода назначен первый заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Воскресенский Дионисий (Порубай).

Митрополит Савва занимал должность управделами Московской патриархии с 26 февраля 2019 года. С 9 июля он является секретарем Межсоборного присутствия РПЦ. Митрополит Савва родился 10 мая 1980 года, прошел епископскую хиротонию 11 июля 2011 года. Он был возведен в сан митрополита Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 18 июля 2018 года.

Епископ Воскресенский Дионисий - викарий патриарха Кирилла, он был наречен во епископа 25 ноября 2011 года и хиротонисан 27 ноября того же года. Епископ Дионисий родился 1 октября 1975 года.