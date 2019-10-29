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В Мельбурне не менее 50 человек арестованы в ходе климатических протестов

Они попытались помешать проведению Международной конференции по инвестициям в горнодобывающей отрасли
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Описание
© EPA-EFE/JAMES ROSS
© EPA-EFE/JAMES ROSS
© EPA-EFE/JAMES ROSS
© EPA-EFE/JAMES ROSS
© EPA-EFE/JAMES ROSS
© EPA-EFE/JAMES ROSS
© EPA-EFE/JAMES ROSS
© Анна Аркаева/ТАСС

МЕЛЬБУРН /Австралия/, 29 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. По меньшей мере 50 человек из числа экологических активистов арестованы полицией Мельбурна во вторник во время акции протеста у здания городского выставочного центра. Сотни протестующих, обвинявших австралийское правительство в бездействии в борьбе с глобальным потеплением, попытались помешать проведению Международной конференции по инвестициям в горнодобывающей отрасли (IMARС 2019), передает корреспондент ТАСС.

Как отметил исполняющий обязанности комиссара полиции штата Виктория Тим Талли, выступивший перед журналистами, экологические активисты собрались возле входа в выставочный центр Мельбурна во вторник около 06:00 по местному времени (22:00 понедельника мск) и попытались блокировать вход и выход делегатов и гостей конференции. В связи с этим была значительно усилена охрана мероприятия. Как уточнили в полиции, в ходе стычек активистов и сотрудников правоохранительных органов пострадали четыре человека: два полицейских, получивших легкие травмы, а также двое протестующих.

В ходе акции протеста активисты, взявшись за руки в цепочку, почти полностью блокировали вход в здание. Участникам и гостям конференции приходилось прорываться через оцепление. Выходивших делегатов толпа встречала криками "вам должно быть стыдно" и "уголь - это кровь на ваших руках".

К 16:00 (08:00 мск) большинство протестующих покинули площадь перед выставочным центром, однако плотное полицейское оцепление было снято только после завершения всех мероприятий конференции, запланированных на вторник.

В трехдневной конференции IMARС 2019 принимают участие более 7 тыс. делегатов из почти 100 стран мира. В оргкомитете конференции отметили, что действия демонстрантов основаны на "неправильном понимании современных принципов горнодобывающей отрасли".

Теги
Австралия
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