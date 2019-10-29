Во Владивостоке открылся краевой гематологический центр

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Краевой гематологический центр, где будет вестись диагностика и лечение пациентов с заболеваниями системы крови, открылся во вторник во Владивостоке на базе краевой клинической больницы № 2. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации края.

"Новый гематологический центр по диагностике и лечению пациентов с заболеваниями системы крови объединил все виды помощи таким пациентам. Так, в структуру центра вошли отделение гематологии и химиотерапии стационара на 50 коек, дневной стационар гематологии и химиотерапии, кабинет гематологии и химиотерапии консультативного приема гематологических больных, а также кабинет амбулаторного консультативного приема гематологических больных на базе поликлиники", - сообщила пресс-служба.

Ранее на территории больницы действовало отделение гематологии, которое принимало пациентов только в дневной стационар, а после капитальной реорганизации в учреждении появился полноценный гематологический центр. Общая стоимость ремонтных и планировочных работ составила 11 млн рублей. Открытие такого центра отвечает задачам краевой программы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы.

Ожидается, что работа центра позволит повысить качество и доступность медицинской помощи по профилю "гематология" в Приморском крае до уровня центральных клиник России.

На диспансерном учете у гематологов Приморья сегодня состоит более 1 тыс. пациентов с гемобластозами. Ежегодно более 1 тыс. пациентов получают стационарное лечение, почти 10 тыс. краевых пациентов направляются на консультацию к врачам-гематологам.