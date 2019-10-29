Внук Примакова сообщил, что памятник политику символизирует направления его деятельности

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Каменные обелиски памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову, который будет открыт 29 октября напротив здания МИД РФ на Смоленской площади, символизируют четыре направления его профессиональной деятельности. Об этом рассказал во вторник ТАСС внук Примакова, журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков.

"Памятник, на наш взгляд, получился очень хорошим, символичным. Мы провели много времени с Георгием Вартановичем Франгуляном [автором памятника], прислали ему фотографии. Он сам помнил Евгения Максимовича. Он так объяснял символику этого памятника с четырьмя каменными обелисками вокруг: они должны олицетворять разные профессиональные ипостаси Евгения Максимовича - науку, разведку, международные отношения и правительство".

По словам внука политика, Примаков вряд ли был сторонником установки памятников, ближе ему было, чтобы его именем назвали, к примеру, аудиторию, какую-нибудь премию для молодых ученых-востоковедов, школу или стипендию. "Вещи, о которых я говорю, уже сделаны. Но это [установка памятника] - такой символ признания со стороны жителей Москвы, наших сограждан. Конечно, в этих условиях он бы никогда не стал говорить: уберите, не надо", - предположил Евгений Примаков.

Он поблагодарил тех, кто организовал установку этого памятника, в том числе МИД, правительство Москвы, а также предпринимателя Алишера Усманова, оказавшего поддержку проекту, и самого скульптора Франгуляна. "Теперь главное, чтобы памятник понравился жителям Москвы", - добавил внук Примакова.

Во вторник президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в торжественном открытии памятника Примакову, приуроченному к 90-летию со дня его рождения.