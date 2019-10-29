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Приговор организаторам референдума в Каталонии

El Pais: в Каталонии студенты требуют освобождения организаторов референдума

Они устроили забастовку

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Студенты в Каталонии начали во вторник забастовку в знак протеста против решения суда по делу региональных политиков, причастных к организации референдума о выходе из состава Испании. Об этом сообщила газета El Pais.

Студенты университетов требуют освобождения лидеров сепаратистского движения.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные манифестации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости 2017 года, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Акции протеста зачастую заканчивались беспорядками, пострадали сотни человек.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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