El Pais: в Каталонии студенты требуют освобождения организаторов референдума

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Студенты в Каталонии начали во вторник забастовку в знак протеста против решения суда по делу региональных политиков, причастных к организации референдума о выходе из состава Испании. Об этом сообщила газета El Pais.

Студенты университетов требуют освобождения лидеров сепаратистского движения.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные манифестации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости 2017 года, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Акции протеста зачастую заканчивались беспорядками, пострадали сотни человек.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.