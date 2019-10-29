Родители в КБР чаще всего обращаются к психологам по поводу образования и адаптации детей

НАЛЬЧИК, 29 октября. /ТАСС/. Психологи и дефектологи выявили, что на первом месте для родителей в Кабардино-Балкарии (КБР) стоят проблемы, связанные с образованием их детей, их воспитанием, а также адаптацией в школе и другой среде. Бесплатную консультацию специалистов семьям с детьми стали оказывать с августа в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" нацпроекта "Образование", сообщила ТАСС во вторник директор многофункционального молодежного центра региона Саида Жанимова.

"Служба психологической поддержки семей с детьми функционирует в КБР с августа 2019 года, за это время, по сегодняшний день включительно, мы провели уже более 9 тыс. консультаций. Родителей, в первую очередь, интересуют проблемы дальнейшего образования детей, на втором месте вопросы, связанные с воспитанием, далее идут эмоциональные и поведенческие проблемы, адаптация и т.д. Результатом анализа работы станут разработанные методические пособия и программы для родителей, проект рассчитан до конца 2020 года", - сказала Жанимова, отметив, что консультации оказываются родителям, в рамках реализации Федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" бесплатно.

Работа службы организована в двух офисах в Нальчике и двух филиалах в Урванском и Баксанском районах, проводятся и выездные консультации, организуются встречи с родительским сообществом. По телефону горячей линии можно записаться на прием к специалисту или получить консультацию, не приходя на встречу.

"Помимо психологов, в коллективе есть дефектологи-логопеды, родители могут получить консультации по довольно широкому спектру вопросов, начиная от психологических проблем, адаптации школьников, профориентации и вплоть до каких-то расстройств аутистического спектра. Есть у нас граждане, которые хотят взять на попечение приемных детей и для них тоже есть соответствующий специалист, мы готовы оказать помощь каждому. Мы работаем и в выходные, только необходимо предварительно записаться по телефону горячей линии (+7-928-719-40-17), куда можно звонить 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - уточнила собеседница агентства.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.