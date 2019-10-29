Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уровень безработицы в Карачаево-Черкесии снизился за год к концу сентября на 0,4%

Пособие по безработице назначено 2,2 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Число безработных жителей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) с сентября 2018 года по сентябрь текущего года снизилось на 0,4%, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения, к концу сентября 2019 года составила 3,4 тыс. человек, из них 84,8% - безработные. Численность безработных уменьшилась по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и предыдущим месяцем 2019 года на 0,4% и 3,9% соответственно. Пособие по безработице назначено 2,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, в течение сентября 2019 года безработными были признаны 425 человек, снят с учета 541 человек. По данным управления государственной службы занятости населения КЧР, уровень официальной безработицы на конец сентября 2019 года составил 1,3% численности рабочей силы.

С сентября 2018 года по сентябрь текущего года в республике выросла потребность в работниках у предприятий. Так, на конец сентября 2019 года заявленная организациями потребность в работниках составила 2225 человек, что больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,6%.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым самые высокие показатели безработицы наблюдаются в регионах Северного Кавказа. В целом по округу он составил 10,5%. В республике Ингушетия уровень безработицы составил 26,2%, в Чечне - 13,4%, в Северной Осетии - 12,6%.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Российские СМИ отправились в пресс-тур по китайскому острову Хайнань
Всего в пресс-туре участвуют девять российских журналистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС