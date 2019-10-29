Уровень безработицы в Карачаево-Черкесии снизился за год к концу сентября на 0,4%

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Число безработных жителей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) с сентября 2018 года по сентябрь текущего года снизилось на 0,4%, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения, к концу сентября 2019 года составила 3,4 тыс. человек, из них 84,8% - безработные. Численность безработных уменьшилась по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и предыдущим месяцем 2019 года на 0,4% и 3,9% соответственно. Пособие по безработице назначено 2,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, в течение сентября 2019 года безработными были признаны 425 человек, снят с учета 541 человек. По данным управления государственной службы занятости населения КЧР, уровень официальной безработицы на конец сентября 2019 года составил 1,3% численности рабочей силы.

С сентября 2018 года по сентябрь текущего года в республике выросла потребность в работниках у предприятий. Так, на конец сентября 2019 года заявленная организациями потребность в работниках составила 2225 человек, что больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,6%.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым самые высокие показатели безработицы наблюдаются в регионах Северного Кавказа. В целом по округу он составил 10,5%. В республике Ингушетия уровень безработицы составил 26,2%, в Чечне - 13,4%, в Северной Осетии - 12,6%.