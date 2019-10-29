Эксперты из четырех стран обсудят вовлечение в проекты местных сообществ на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Проблема вовлечения жителей в проекты местных сообществ стала темой международного семинара в Ставропольском крае. Участниками стали эксперты из Словакии, Молдавии, Португалии и России, сообщила ТАСС во вторник представитель регионального отделения общественной организации "Бюро социально-культурных инициатив", координатор семинара Анастасия Победнова.

"Семинар Learn about green and urban собрал участников из четырех стран, это специалисты немного разных сфер - эко-активизм, зеленые пространства в городе, работа с местными сообществами, работа с молодежью в рамках создания общественных пространств, архитекторы <…>. Они будут обсуждать вовлечение местных жителей в создание общих пространств", - сказала она.

Семинар продлится в Ставрополе неделю, участвуют в нем 17 экспертов. Тема обсуждения актуальна для России и, в частности, для Ставропольского края, где идет активное создание комфортной среды в городах и селах, считают организаторы. "Тема очень актуальная, о ней говорят везде, но существует не очень много кадров, которые могут вовлекать в проходящие процессы", - отметила координатор международного семинара.

В рамках семинара планируется провести встречу с местными активистами, реализующими экологические и городские проекты. Участники семинара проведут совместное мероприятие и попробуют привлечь людей к обустройству пространства в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи.