Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Число заболеваний дифтерией на Украине резко выросло в октябре. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные во вторник.

"В этом году на Украине было зафиксировано 20 случаев дифтерии, из них в октябре - 18. Подтверждены случаи появления дифтерии в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях", - сказали в ведомстве.

В частности, в Киеве такой диагноз поставили трем госпитализированным пациентам.

По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.