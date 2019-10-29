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Минздрав Украины сообщил о росте заболеваемости дифтерии в стране

Случаи заболевания зафиксированы в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях, уточнили в ведомстве

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Число заболеваний дифтерией на Украине резко выросло в октябре. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные во вторник.

"В этом году на Украине было зафиксировано 20 случаев дифтерии, из них в октябре - 18. Подтверждены случаи появления дифтерии в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях", - сказали в ведомстве.

В частности, в Киеве такой диагноз поставили трем госпитализированным пациентам.

По данным Минздрава, по состоянию на начало октября, в стране привиты почти 60% детей в возрасте до одного года (200 тыс.) и 52,3% взрослых (1,5 млн) от числа, предусмотренной плановой вакцинацией.

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Украина
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