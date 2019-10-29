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Регионы предложили включить в новый КоАП штрафы за нарушение тишины ночью

Планируется, что чем чаще будут происходить нарушения, тем выше установят штраф
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Все российские регионы высказались за включение в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ положения о защите тишины и покоя граждан в ночное время, за нарушение которого может грозить штраф. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова во вторник после выездного заседания комитета, где обсуждались предложения регионов по модернизации КоАП.

"Регионы предлагают включить этот состав - нарушение тишины и покоя в ночное время - в Кодекс об административных правонарушениях. <...> Мы провели мониторинг, направили в каждый регион соответствующее письмо за подписью Андрея Александровича Клишаса, председателя комитета, с просьбой высказать свою позицию не только по этому вопросу, по целому ряду проблем, и мы предложили регионам дать нам перечень тех составов, которые они хотели бы видеть на уровне федерального кодекса. Один из них - самый популярный, самый чувствительный - ночной покой", - сказала она.

Как пояснила Рукавишникова, за нарушение нормы планируется ввести штраф. "Сумма [штрафа] не оговаривалась, но чем чаще такие нарушения будут происходить, если будет рецидив, злостные нарушения, тем выше штраф", - сказала она.

Как пояснила сенатор, сейчас в КоАП указанный состав отсутствует. "Этот состав есть во всех субъектах, но в региональных законах, проблема в том, что при нарушении тишины и покоя регионы могут составлять протоколы силами собственных муниципальных служащих, но не могут привлекать сотрудников полиции, а если этот состав мы поднимем на уровень федеральный, то соответственно по вызовам, связанным с нарушением тишины и покоя, будут выезжать сотрудники полиции, что качественно, безусловно, усилит борьбу с такого рода правонарушениями и обеспечит защиту интересов граждан", - заключила Рукавишникова.

Правительство РФ 10 июня представило концепцию нового КоАП. Как ожидается, новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.

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