Депутаты Удмуртии предложили штрафовать родителей курящих и употребляющих алкоголь детей

ИЖЕВСК, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии во вторник проголосовали за проект постановления, согласно которому предлагается внести в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), позволяющие штрафовать родителей за употребление детьми алкоголя и курение.

Согласно размещенному на сайте Госсовета документу, законопроектом предлагается установить административную ответственность за употребление несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также за курение в возрасте до 16 лет. Изменения должны коснуться статей 6.10 и 6.23 КоАП. Инициативу поддержали 46 депутатов, против проголосовал один.

"К нам поступало много обращений [о введении штрафов], поэтому наша законодательная инициатива была направлена на экспертизу в Совет законодателей, в Госдуму, где мы получили поддержку этой инициативы. Нам порекомендовали, кроме табакокурения, включить в документ алкоголь и энергетические напитки, что мы и сделали. Я думаю, что принятие закона позволит поднять ответственность за поступки своих детей", - сказала журналистам зампред Госсовета региона Надежда Михайлова.

По ее словам, нарушения повлекут наложения штрафов на родителей или законных представителей ребенка в размере от 2 до 3 тыс. рублей.

"На федеральном уровне такого закона нет, но тем не менее вы знаете, что на одном из заседаний МВД России рассматривался вопрос об административной ответственности за курение табака, протокол этот подписал глава МВД [Владимир] Колокольцев, они тоже работают в этом направлении", - добавила Михайлова.

В октябре МВД предложило штрафовать родителей курящих детей на сумму от 1,5 до 2 тыс. рублей. В министерстве считают, что это повысит эффективность профилактики курения в подростковой среде.