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Суд в Москве начнет рассмотрение дела экс-главы ИД "Известия" Галумова 1 ноября

Он обвиняется в мошенничестве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы 1 ноября приступит к рассмотрению дела бывшего главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела по существу начнется 1 ноября нынешнего года", - отметили в пресс-службе.

Галумов был арестован в начале 2018 года, он обвиняется по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в 2016 году, оно насчитывает около 40 томов. По делу проходят также бывший замгендиректора по экономике и финансам издательства "Известия" Галина Петрунина и бывший гендиректор управления по эксплуатации зданий и сооружений Игорь Григорьев (они находятся под подпиской о невыезде) и бизнесмен Валерий Логинов (заключен под стражу).

Потерпевшей стороной по делу признано издательство "Известия", сумма общего ущерба составляет около 140 млн рублей. По версии следствия, фигуранты дела в 2009-2012 годах вступили в преступный сговор и составили фиктивные договоры подряда на демонтаж полиграфического оборудования и выполнение работ для внешнего электроснабжения объекта издательства.

В середине апреля этого года были арестованы начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, они вымогали $1 млн у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и условное наказание.

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