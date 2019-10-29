В 2019 году число преступлений в России выросло на 2%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в России преступлений по итогам девяти месяцев нынешнего года выросло на 2%. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры России.

"В январе - сентябре 2019 года на территории России зарегистрировано 1 521 683 преступления, что на 30 804 больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 2,1%)", - отмечается в материалах надзорного ведомства.

Рост преступности отмечается в 48 регионах страны, в частности в Северной Осетии, Адыгее, Татарстане, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках. Снижается число зарегистрированных преступлений в 37 регионах, например в Ненецком автономном округе, Дагестане, Туве, Севастополе и Калужской области.

Более трети всех зарегистрированных преступлений (42%) составляют хищения чужого имущества. Из них 572,3 тыс. краж, 14 тыс. мелких хищений, 12 тыс. случаев присвоения или растраты, 34,9 тыс. грабежей и 4,9 тыс. разбоев. Как отмечается в материалах надзорного ведомства, количество тяжких преступлений увеличилось на 16,3%, а особо тяжких уменьшилось на 4,1%. Кроме того, число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 5,1% (28,5 тыс. человек), а погибших в результате преступлений - на 6,4% (18,3 тыс. человек).

Преступления на улицах и в парках

Уличная преступность в России сокращается, свидетельствуют данные статистики Генпрокуратуры.

"За девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3,8% число зарегистрированных преступлений, которые совершены на улицах, площадях, в парках, скверах", - говорится в материалах надзорного ведомства. Всего их зафиксировано чуть более 300 тыс.

По данным Генпрокуратуры, на улицах совершается каждое пятое преступление. "Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составляет 20,1%, в то время как за такой же период прошлого года - 21,4%", - уточнили в Генпрокуратуре.

На улицах, площадях, в скверах и парках совершаются почти 68% всех хулиганств, около 43% всех грабежей, каждый третий разбой. В общественных местах за девять месяцев также совершено более 25,6% всех зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, свыше 22% умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, более 12% всех изнасилований, а также 11,6% от всех убийств и покушений на убийство.

Преступления в сфере IT-технологий

По данным ведомства, каждое седьмое преступлений в России совершается с применением IT-технологий.

"За январь - сентябрь 2019 года правоохранительными органами РФ зарегистрировано 205 116 (рост на 69,2%) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", - говорится в материалах Генпрокуратуры.

Преступления в сфере IT составляют 13,5% от общего числа зарегистрированных преступлений за девять месяцев года (1,5 млн). С начала года предварительно расследовано 48,2 тыс. таких преступлений.

Согласно статистике, в 2013 году было выявлено 11 тыс. преступлений с использованием информационных технологий, в 2014 году - 44 тыс., в 2016 году - 66 тыс., а в 2018 году уже 174,6 тыс.

Экстремистские преступления

Количество экстремистских преступлений снизилось в России в 2,5 раза с начала года после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").

"Сократилось на 61% (с 1165 до 454) число деяний экстремистской направленности", - передает Генпрокуратура

Число террористических преступлений, напротив, выросло на 3,1% - с 1341 до 1382 преступлений.

Согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомился ТАСС, количество осужденных по ч. 1 ст. 282 сократилось в 17 раз. Так, за первое полугодие этого года по ней осуждены лишь 12 человек, а за аналогичный период 2018 года - 203 человека. В 2019 году по этой статье были оправданы три человека, в отношении 49 фигурантов уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием состава преступления или непричастностью к нему, еще 37 уголовных дел были прекращены по другим основаниям. Всего в прошлом году по ч. 1 ст. 282 статьи были осуждены 418 человек и один оправдан. Ни одно дело не было прекращено из-за отсутствия состава преступления, по другим основаниям были прекращены дела в отношении 75 человек.

В конце прошлого года по инициативе президента РФ статья 282 УК РФ была частично декриминализирована. За совершенное впервые деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 282, вместо уголовной была введена ответственность по КоАП, который был дополнен новой статьей - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предусматривает штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Дела по этой статье КоАП возбуждаются прокурорами.

Ущерб

Выявленный ущерб от преступлений в России за девять месяцев почти достиг 0,5 трлн рублей.

"Ущерб от преступлений составил 491,7 млрд рублей, что на 17,2 % больше, чем за аналогичный показатель прошлого года", - говорится в материалах надзорного ведомства.

В данный показатель входит ущерб по оконченным и приостановленным уголовным делам и материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. С начала года в РФ зарегистрировано 1,5 млн преступлений.

За весь 2018 год сумма ущерба от преступлений составила 563 млрд рублей.