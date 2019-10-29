Конгресс местных и региональных властей СЕ ценит вклад России в свою работу

ПАРИЖ, 29 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (СЕ) высоко ценит взаимодействие с представителями России и готов оказывать поддержку в совершенствовании избирательных процессов. Как сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный секретарь конгресса Андреас Кифер, это станет одной из главных тем обсуждения на 37-й сессии организации, которая открылась в Страсбурге.

"Мы очень рады активному участию российской делегации на этой сессии конгресса и их работе в комитетах и в бюро", - сообщил Кифер. Он добавил, что организация рассчитывает на обстоятельный обмен мнениями с замминистра юстиции России Сергеем Быстревским. "Вопросы, которые мы рассмотрим, касаются доклада о мониторинге местной и региональной демократии в России, который мы обсудим на этой сессии, а также общего обмена мнениями о ситуации в Совете Европы и сотрудничестве с членами российской делегации", - сказал генсек.

Он добавил, что в течение сессии будет затронута тема выборов в Мосгордуму, прошедших в сентябре этого года. По словам Кифера, в мониторинговом отчете, который предложено обсудить на сессии, содержится рекомендация об отмене соответствующего законодательного положения и снижении порога подписей для кандидатов.

Полной демократии добиться невозможно

Главная роль организации, считает Кифер, заключается в наблюдении за соблюдением демократических принципов, правил и уставов, согласованных в рамках Совета Европы странами - участницами. Конгресс местных и региональных властей СЕ также является консультативным органом Комитета министров СЕ, "который выдвигает предложения по принятию новых или изменению уже существующих международных соглашений, касающихся ситуации с демократией на местном и региональном уровне".

"Конгресс убежден, что невозможно добиться полной демократии, она постоянно нуждается в усилиях людей, приверженности и правовых инструментах для дальнейшего совершенствования и искоренения недостатков. Становясь членами Совета Европы, страны обязуются подчиняться правилам, которые были разработаны совместно, - отметил генсек. - Именно поэтому Совет Европы создал механизмы мониторинга во всех областях демократии, включая права человека и верховенство закона. Конгресс - один из этих механизмов".

Генеральный секретарь конгресса выразил сожаление в связи с тем, что не сможет принять участие в следующем заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. "Но я надеюсь, что мне представятся возможности для визитов в Российскую Федерацию, чтобы обсудить наши общие интересы", - заключил собеседник агентства.